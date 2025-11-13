«O melhor para mim é a reação da Liliana...»: Irónico, Francisco Monteiro reage à confusão entre Dylan e Fábio

No Última Hora do Secret Story 9, assistimos às imagens completas do confronto que incendiou a tarde na casa mais vigiada do País. Dylan e Fábio explodiram um com outro, tendo ficado até muito próximos. Veja as imagens mais polémicas do dia! Em estúdio, Francisco Monteiro reage a essas mesmas imagens e a atitude de Liliana não lhe passa despercebida. O ex-concorrente aproveita para lançar algumas críticas à mesma.
Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18
