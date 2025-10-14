No Secret Story 9, a tensão entre Dylan e Vera voltou a ser tema de conversa. Durante uma dinâmica, a concorrente admitiu arrepender-se de ter tentado reaproximar-se do colega e confessou: «O meu maior erro foi ter dado uma segunda oportunidade à história Dylan e Vera».

No Especial do Secret Story 9, desta segunda-feira ficámos a conhecer os nomeados da semana. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

BRUNA – 761 20 20 03

DYLAN – 761 20 20 07

JOANA – 761 20 20 11

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

Veja aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 9!