O misterioso lanche de Tiago Rufino e Daniela Santos: Saiba quem esteve por trás de tudo

No confessionário, Inês Morais tem o privilégio de conceder um momento a sós a dois concorrentes, acabando por escolher Daniela Santos e Tiago Rufino. No restaurante da Voz, a dupla questiona a razão para usufruírem de um momento especial, suspeitando que Inês está a assistir a tudo, o que realmente acontece.

Daniela assume que reconhece várias qualidades em Inês, no entanto, condena-a por não perder uma oportunidade para a criticar. Tiago acha que Daniela devia ouvir alguns conselhos da Inês, assim como os seus e de Ossman. Tiago insiste que a Daniela deveria relativizar mais as provocações de Miguel, algo com que Daniela discorda.

A bailarina questiona como é que Miguel admitiu ter sofrido de ansiedade no programa anterior e agora, está a provocar ansiedade nos outros. No confessionário, Inês concorda e dá razão a tudo o que Daniela diz.