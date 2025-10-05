O momento mais fofo da noite! O beijo apaixonado de Marisa e Pedro Jorge

Na gala do Secret Story 9, Marisa assiste no confessionário, a imagens de Pedro Jorge e de tudo o que este falou da mulher e mãe dos filhos. A concorrente acabou em lágrimas ao falar das saudades de abraçar o marido e estar com este sem preocupações. De seguida, a concorrente recebe desafio insólito em troca de um momento a sós com Pedro Jorge. Marisa teve de carregar no botão dos segredos, para fingir tentar descubrir o segredo de Pedro, mas tudo não passou de uma estratégia para terem um momento amorosos longe dos colegas.

Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

Acompanhe,ao minuto, tudo o que se passa na casa mais vigiada do País.