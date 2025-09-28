O momento mais intenso de sempre num reality show! O confronto de Liliana e o noivo Zé - As imagens completas

Na gala do Secret Story 9, Cristina Ferreira deu início a um dos momentos mais tensos de sempre na história dos reality shows: o confronto entre Liliana e o noivo Zé. Veja as imagens completas o momento que marcou a noite!

Foi há pouco mais de uma semana que Liliana entrou na casa mais vigiada do país. O segredo que levou consigo foi precisamente o facto de ter sido pedida em casamento na gala de estreia, algo que os colegas de jogo ainda não sabem.

Dentro da casa, a concorrente já tem dado que falar devido à sua crescente cumplicidade com Fábio. No entanto, cá fora, Zé mantém-se firme e não esconde o apoio incondicional à noiva. Algo já visto em dois momentos distintos. Primeiro, quando foi convidado para ir comentar a proximidade e a intimidade aparente entre a noiva e Fábio, e depois, em plena gala de domingo à noite, em que tivemos Zé ao telefone em direto.

Agora, Zé mostrou-se mais fragil, impactado por tudo o que tem acontecido. «Só mesmo pelos 4 anos que não consigo terminar já a relação» começou por dizer, continuando: «Caso contrário, já teria feito. Acho que é o mais sensato», revelou. «De facto não a reconheço, nem os pais dela, nem a irmã, nem o avô, que estão devastados», disse Zé, de coração partido.