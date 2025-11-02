O momento que ninguém viu: Pedro Jorge partilha sonho picante com Marisa e declara-se: «Amo-te»

Um momento inesperado e cheio de cumplicidade marcou o dia na casa. Pedro Jorge surpreendeu Marisa ao revelar um sonho picante e acabou por fazer uma declaração que deixou a concorrente sem palavras: «Amo-te muito». Uma conversa privada que mostra que, no Secret Story 9, o casal continua a esconder bem os segredos de cada um, mas que por vezes não conseguem aguentar estar separados.