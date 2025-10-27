Na gala do Secret Story 9, chegou o momento que todos esperam. Depois de Rui chegar a estúdio e ter ouvido as opiniões dos comentadores, o agora ex-concorrente ficou a saber que Pedro Jorge é casado com Marisa.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
O momento que todos esperam: a hilariante reação de Rui, ao saber que Pedro Jorge é casado com Marisa
- Secret Story
- Há 2h e 23min
Últimos vídeos
Últimos vídeos
05:16
O momento que todos esperam: a hilariante reação de Rui, ao saber que Pedro Jorge é casado com Marisa
Há 2h e 23min
11:18
Hora de nomeações: Saiba quem fica em risco de «ir à chapa»
Há 2h e 16min
10:56
Prova da imunidade! Saiba quem se safou de ficar nomeado
Há 2h e 33min
08:12
A hilariante reação de Liliana ao saber que não foi expulsa da casa
Há 2h e 41min
08:12
Reviravolta: Liliana regressa à casa. Veja as reações
Há 2h e 42min
11:19
Fábio em desespero com falsa expulsão de Liliana: «Não queria que ela saísse»
Há 2h e 50min
03:59
A espera terminou! Saiba quem foi o concorrente expulso
Há 3h e 4min
01:03
Candidato à Presidência da República presente na gala do Secret Story 9 - Veja as imagens
Há 3h e 22min
06:33
«Na minha aldeia acreditam que sou um milagre» - Saiba a quem pertence este segredo
Há 3h e 23min
03:03
Liliana expõe Ana Cristina: «Estás sempre a falar do Pedro»
Há 3h e 30min
01:50
Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber
Há 3h e 32min
05:16
Discussão sobre de tom! Ana Cristina e Bruno volta a entrar em conflito em plena gala
Há 3h e 33min
01:23
Flávio Furtado partilha teoria: «O Dylan quer se vingar da Vera ficanco com a Inês»
Há 3h e 39min
02:15
Vera reage a confessionário de Dylan: «Está-se a revelar cada dia mais»
Há 3h e 42min
08:13
Dylan assume sentimentos por Inês? Concorrente explica tudo
Há 3h e 46min
05:07
Mensagens de ex-concorrentes deixam casa em alvoroço
Há 3h e 55min
01:59
Fábio Daniel troca farpas com Sandro em direto:«Está calado que não devias ter entrado»
Há 3h e 55min
01:59
Fábio Daniel arrasa Rui: «Não tem conteúdo nenhum»
Há 3h e 55min
06:14
Marisa com ciúmes de Pedro Jorge? O concorrente reage a tudo no confessionário
Ontem às 23:05
01:33
Vera arrasa Bruno: «Achou que era um exemplo»
Ontem às 23:04
04:30
Ex-concorrentes mandam mensagens para dentro da casa! Veja as reações
Ontem às 23:00
04:28
Inês é alvo de críticas. Ana Cristina é frontal: «Ela não está aqui a fazer nada»
Ontem às 22:55
05:47
Bruno é confrontado por Cristina Ferreira e fica sem palavras
Ontem às 22:53
09:24
Fábio reage ao ler carta da família: «Não estava à espera»
Ontem às 22:42
09:24
Polémicas escolhas! A maioria dos concorrentes não quer que Liliana receba uma carta da família
Ontem às 22:41
02:37
Alta tensão! Dylan acusa Liliana de manipular Fábio: «Ele está no direito de sentir que...»
Ontem às 22:29
01:03
Confronto entre Ana Cristina e Liliana: «Não tens mais argumentos»
Ontem às 22:17
03:34
A impagável reação de Vera, ao ver Bruno ser o primeiro concorrente salvo
Ontem às 22:15
03:34
Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque
Ontem às 22:15
04:56
Cristina Ferreira confronta Mariana: «Senti um ciumezinho...»
Ontem às 22:11
01:02
Leandro arrasa Dylan e Bruno: «Para mim não são senhores, senhor sou eu»
Ontem às 22:10
06:38
Tensão em plena gala! Ana Cristina e Raquel arrasam Pedro Jorge: «Tem duas caras»
Ontem às 22:09
02:49
Sem papas na língua, Raquel revela quem não gosta na casa e o clima fica constrangedor
Ontem às 22:01
07:19
Dylan arrasa Marisa no grupo de Leandro: «Ela própria tem sido abafada ali»
Ontem às 21:59
01:46
Jogo de casal combinado entre Liliana e Fábio? Veja a resposta de Cristina Ferreira à justificação de Sandro
Ontem às 21:46
01:46
Sandro revela que combinou jogo de casal com Liliana e Fábio
Ontem às 21:44
01:46
Flávio Furtado aperta com Sandro em direto: «Como é que sabes que entre a Liliana e o Zé era tudo combinado?»
Ontem às 21:44
07:02
Ana recebe um trunfo na gala! Saiba para quem foi a nomeação direta que causou tensão
Ontem às 21:43
01:41
Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças
Ontem às 19:19
03:07
Marisa revelou o segredo enquanto dormia? Correria ao confessionário já começou
Ontem às 19:18
02:42
Animal salta em estúdio e Goucha apanha o maior susto da sua vida em direto
Ontem às 17:28
10:03
Liliana declara o fim a Fábio? «Não te vou apoiar tanto como pensava em apoiar»
Ontem às 13:18
10:03
Confronto entre Liliana e Fábio: «Se gostasses mesmo de mim, não fazias o que me fizeste»
Ontem às 13:17
08:15
Liliana assumiu o papel de má? Dylan aconselha: «Nunca é tarde para mudar»
Ontem às 13:08
07:03
Dylan critica Ana Cristina: «Se foste tu, és ridícula»
Ontem às 12:45
07:12
Dylan critica Bruno: «Ele não está a ser verdadeiro»
Ontem às 12:34
13:04
Liliana faz revelações sobre Fábio: «O que ele me fez ontem (...) Disse que eu o obriguei a...»
Ontem às 12:12
13:04
Fim de relação à vista? Liliana desabafa sobre Fábio: «Estou muito magoada»
Ontem às 12:11
09:07
Nova aliança na casa? Leandro e Rui unidos para descobrir segredos
Ontem às 12:02
03:27
Grupo de Dylan fala da aparência e intervenções estéticas de Mariana pelas costas: «Ela é louca»
Ontem às 11:56
04:54
Dylan sobre Leandro: «Mano a mano, não tinha medo de...»
Ontem às 11:33
05:17
Marisa Susana e Bruna em bate boca: «Andas tão arrogante»
Ontem às 11:20
10:40
Leandro promete: «Aquelas duas pessoas, enquanto elas existirem aqui...»
Ontem às 11:04
05:49
Pedro Jorge arrasa Ana: «Viste o que ela fez? Ela é sempre à javardice»
Ontem às 10:58
01:30
Leandro desvendou o segredo de Raquel? «Eu já sei a frase»
Ontem às 10:49
07:50
Rui teme a gala de hoje? «Acrediam que eu possa sair esta noite»
Ontem às 10:34
01:39
Manhã de mimos: Os abraços calorosos de Pedro Jorge, Marisa e Leandro
Ontem às 10:24
03:10
Nova Pista? Leandro associa enigma a segredo de Ana Cristina
25 out, 22:57
01:36
Marisa declara-se ao marido. As palavras ditas derretem qualquer um
25 out, 22:24
01:44
Pedro Jorge faz pedido especial a Marisa
25 out, 22:06
03:01
«Vêm-se meter comigo, depois não se queixem»: Leandro implacável com Rui
25 out, 21:48