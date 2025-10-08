Já chegámos ao whatsapp!
O Natal chegou mais cedo: Voz surpreende concorrentes com presentes especiais

No Secret Story 9, o espírito natalício chegou mais cedo à casa. A Voz surpreendeu os concorrentes com uma série de presentes especiais e o momento foi marcado por sorrisos, gargalhadas e muita emoção. Ana ficou mais triste porque diz não gostar do natal.

Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:

ANA - 761 20 20 01
ANA CRISTINA - 761 20 20 02
DYLAN - 761 20 20 07
FÁBIO - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 12
LÍDIA - 761 20 20 13

  • Secret Story
  • Hoje às 10:21
