«O Pedro já te passou a perna há semanas»: Dylan 'rasga' Leandro e este continua 'a rezar'

No Diário do Secret Story 9, Na Cadeira Quente, a Voz recorda que Pedro foi chamado de “cobarde, ordinário e asqueroso”. Pedro assume que errou com Marisa ao dizer coisas muito feias e, tanto Bruno como Dylan, elogiam a mudança de postura do concorrente. Bruna intervém, pedindo ao Leandro para parar de rezar, já que está a falar tão baixo. Condena-o por interromper constantemente os colegas e é apoiada pelo Dylan e pelo Fábio que também criticam este comportamento do concorrente. Dylan destaca que Leandro perdeu a força e, em confessionário, o concorrente comenta que Bruna está a fazer de tudo para o provocar. A Voz pergunta se Leandro tem algo a dizer e o concorrente fica sem resposta, sendo alvo de chacota dos colegas.

