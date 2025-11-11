O polémico quarto secreto de Fábio e Ana! Perceba tudo o que aconteceu

No Secret Story 9, Fábio recebeu a oportunidade de ter um momento a sós com Ana no quarto secreto. Liliana não ficou muito feliz e o tema deu que falar. No Especial, Fábio mostrou-se em lágrimas e muito fragilizado com a hipótese de vir a ter um momento a sós num quarto fechado com Ana. O concorrente disse estar "desconfortável" com essa ideia e a apresentadora confronta-o. De seguida, é a Voz que fala com o concorrente e entrega-lhe algo para as mãos.

