O pós treino: Músculos doridos de Leandro e as provocações constantes de Liliana

No Última Hora do Secret Story 9, Como seria de esperar, Leandro acorda com dores musculares graças ao treino do Fábio no dia anterior. O concorrente queixa-se dos músculos espalmados e duros e parece pouco determinado em continuar com os treinos para não ficar todo inchado como Fábio.
Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BRUNA – 761 20 20 03
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA – 761 20 20 16
PEDRO – 761 20 20 18