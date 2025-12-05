O pós treino: Músculos doridos de Leandro e as provocações constantes de Liliana

No Última Hora do Secret Story 9, Como seria de esperar, Leandro acorda com dores musculares graças ao treino do Fábio no dia anterior. O concorrente queixa-se dos músculos espalmados e duros e parece pouco determinado em continuar com os treinos para não ficar todo inchado como Fábio.

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA – 761 20 20 03

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA – 761 20 20 16

PEDRO – 761 20 20 18

