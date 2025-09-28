«O que ela fez foi pura maldade»: Dylan não poupa Marisa Susana

No Secret Story 9, um dos momentos que marcou a semana foi a missão de Marisa Susana. A concorrente teve a oportunidade de ir à despensa e trouxe apenas gelo. O que os colegas não sabiam era que se tratava mesmo de uma missão secreta, o momento gerou muitas especulações. Na gala, os concorrentes comentaram as imagens da semana que envolvem Marisa Susana e não a pouparam a críticas.