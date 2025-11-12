O que existe entre Inês e Dylan é forçado e não existe nada de verdadeiro entre os dois? Quem o diz é...

No Última Hora do Secret Story 9, No alpendre, Liliana e Fábio observam o clima de romance entre Inês e Dylan. Comentam que é tudo forçado e que não há nada de verdadeiro entre os dois. Recordam que Dylan tanto os criticou que agora está na mesma situação. O casal arrasa o casal adversário e a Liliana acredita que Dylan está a ofuscar Inês.

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

