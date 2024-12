O que não viu durante a gala: As reações dos concorrentes após verem os familiares e amigos... antes de saber que os iriam abraçar

No Secret Story - Casa dos Segredos, depois de verem os familiares ao longe na gala, os concorrentes reagem ao momento. A Margarida mostra-se bastante abalada e emocionada e é apoiada pelo Leo. Já a Renata, está em êxtase por ter visto a mãe. Momentos depois, no quarto, o Leo chora sozinho e é confortado pelo João, que o abraça e o tenta animar. Por sua vez, o João também fica abalado com a presença do amigo e comenta com o Maycon que esta surpresa vai aquecer o seu coração nesta última semana.