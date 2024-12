O que não viu durante a gala! Maycon reage de forma surpreendente ao passaporte para a final de Renata... com silêncio

No Secret Story - Casa dos Segredos, perante o grupo, a Renata mostra-se extasiada por ter conquistado o passaporte para a final, contrastando com a cara fechada do Maycon. Mais tarde, a sós, o Maycon dá os parabéns à concorrente, mas está aborrecido por ser considerado um elo mais fraco pelos colegas. Renata dizendo à namorada que esses mesmos colegas vão acabar por se queimar.