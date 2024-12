No intervalo da gala do Secret Story – Casa dos Segredos, Leo desabafa com Gonçalo e Margarid. Leo acredita que João ficou nomeado para ficar bem na fotografia. Mais tarde, Juliana e Leo confrontam-se e a concorrente admite estar triste, revelando que está habituada a não receber aquilo que dá aos outros. Termina dizendo que não fica chateada, mas sim magoada.