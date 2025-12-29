O que ninguém esperava aconteceu: Leandro é expulso pelos portugueses do Secret Story

A corrida até à grande final chegou ao fim para Leandro, que foi o expulso da semifinal do “Secret Story 9”, ficando à porta da última fase do reality show da TVI. Depois de semanas marcadas por estratégias, alianças, confrontos e muitos momentos intensos, o concorrente acabou por não garantir um lugar entre os quatro finalistas, numa decisão anunciada numa gala carregada de emoção e tensão, com a casa em silêncio e os colegas visivelmente emocionados.

Ao longo do jogo, Leandro destacou-se pela sua personalidade forte e por momentos que marcaram esta edição, dividindo opiniões dentro e fora da casa. Com a sua saída, ficam finalmente definidos os quatro finalistas do “Secret Story 9”: Liliana, Marisa, Pedro Jorge e Inês, que seguem agora na disputa pelo grande prémio de 250 mil euros.

