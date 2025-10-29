Já chegámos ao whatsapp!
O que se passou entre Bruno Simão e Marisa Susana? Todas as imagens sobre o confronto mais comentado do momento

No Secret Story 9, Marisa Susana tenta fazer pão, mas descobre que a farinha que recebeu pertence ao grupo de Bruno. Segue-se uma confusão: ela foge com a taça, Bruno corre atrás, e no final a farinha acaba no chão. A situação divide os concorrentes, com uns a culparem Marisa Susana por provocar e outros a criticarem a atitude de Bruno.

A noite anterior foi marcada pelo momento inédito e tenso entre Bruno Simão e Marisa Susana. Marisa Susana e Bruno entraram em confronto por causa de uma taça de farinha. Em causa está uma taça com farinha que Marisa Susana queria usar para fazer pão, mas Bruno não deixou porque alega que a farinha é do seu grupo. O clima aqueceu! Após esse momento carregado de tensão, Marisa Susana acabou em lágrimas e foi reconfortada pelos amigos. No quarto azul, Liliana reparou no braço de Marisa Susana e fez um comentário. Cá fora, já só rodeada de Marisa e Leandro, Marisa Susana desabafou e reagiu ao momento carregado de tensão que viveu com Bruno Simão.

  • Secret Story
  • Há 2h e 38min
