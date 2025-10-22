O que se terá passado durante a noite? Liliana intrigada com as lágrimas de Fábio

No Secret Story 9, Fábio acordou ‘em baixo’. No jardim, o concorrente chora e Liliana tenta acalmar o amigo, mas sem sucesso. A concorrente chegou mesmo a perguntar se terá sido por não terem dormido agarrados durante a noite.

Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARIANA – 761 20 20 15

RUI – 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que acontece na casa mais vigiada do País.