«O reboque da Liliana»: Pedro ‘destrói’ Fábio em votação

No Secret Story 9, os concorrentes foram desafiados a tirar perguntas à sorte e a posicionar-se entre dois colegas consoante a resposta. À pergunta «Quem merece mais estar na final?», a casa dividiu-se entre Fábio e Inês. O ambiente azedou quando Pedro rotulou Fábio como ‘o reboque da Liliana».

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14

  • Secret Story
  • Há 3h e 31min
