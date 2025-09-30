«O recreio tem os dias contados»: Pedro dispara contra colegas

No Secret Story 9, os concorrentes foram desafiados pela Voz a preencher o «Mural das Verdades» com uma afirmação absoluta. Pedro escreveu: «A paz podre reina na casa! O recreio tem os dias contados». A mensagem não passou despercebida. Ana Cristina foi a primeira a reagir e rebateu: «Não temos de ser amigos de toda a gente». Já Dylan admitiu que a frase também o descrevia, confessando que, por vezes, opta por não dizer tudo o que pensa. Ainda assim, defendeu que essa “paz podre” é necessária para que a convivência na casa seja possível.

