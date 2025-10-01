O silicone de Vera é tema e a concorrente mete tudo em pratos limpos

No Secret Story 9, o silicone de Vera acabou por se tornar tema de conversa entre os concorrentes. Sem rodeios, a participante decidiu meter tudo em pratos limpos e esclarecer as dúvidas, abordando diretamente o assunto e mostrando não ter receio de falar da sua opção estética. A atitude gerou comentários e expôs mais um momento inesperado dentro da casa.

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

