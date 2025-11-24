O termo "abajur" atirado a concorrente que incendiou o ambiente entre Inês e Leandro

No Secret Story 9, durante a cadeira quente, Leandro e Inês entram num bate-boca intenso. Em causa está o termo "abajur" que Leandro terá atirado a Inês. Isto surge após Leandro criticar Bruna e outros concorrentes de estarem constantemente a gozar com as pessoas.
A gala de ontem foi recheada de várias emoções: Marisa e Pedro Jorge receberam uma surpresa muito especial dos filhos e não contiveram a emoção. Bruna acertou no segredo de Inês. Marisa Susana foi a concorrente expulsa.
