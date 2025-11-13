«O teu jogo, a tua vitimização dá-me pena!»: Ana aos berros na cara de Marisa Susana

No Secret Story 9, no meio de uma dinâmica sobre mexericos, Ana e Marisa Susana começam a discutir porque Ana acusa a colega de ser uma "personagem" e que estas "personagens" na casa "estão todas a cair". Ana acusa ainda Marisa Susana de "não ter jogo com ninguém" e que andou atrás dela para ter discussão e dinâmica. Ana levanta o tom de voz e a discussão entre as duas rebenta!
Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18
Veja também: É destemido e adora mistérios? Inscreva-se aqui no próximo Secret Story