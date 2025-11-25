O vestido de noiva que Pedro não quer entregar que gerou o caos e o ciúme na casa

No Extra do Secret Story 9, vemos imagens de ontem em que Leandro descobre que Marisa Susana deixou uns vestidos de noiva guardados no quarto, especificamente à frente da cama de Pedro. Leandro sugere entregar os vestidos, mas Pedro questiona. Marisa apercebe-se e começa uma cena de ciúmes entre o casal.

Os nomeados do ESPECIAL do SECRET STORY 9 de ontem, dia 24 de novembro, e que vão a votações para SALVAR, durante esta semana, são os seguintes:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO - 761 20 20 04

DYLAN - 761 20 20 07

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

