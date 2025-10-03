«Olha que incoerência»: Fábio e Leandro em ‘bate-boca’ intenso

No Secret Story 9, Fábio criticou Leandro, acusando-o de incoerência, especialmente no que diz respeito às tarefas de limpeza. O comentário gerou tensão na casa e evidenciou o atrito entre os dois concorrentes. Liliana e Fábio acusam ainda o colega de ser infantil.
Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:
FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20
