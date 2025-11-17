Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

«Olhar para a cara dela (...) já me mete nojo»: Bruna e Dylan em ataque cerrado a duas concorrentes

No Secret Story 9, Dylan, Bruna e Bruno estão juntos numa parte do jardim e tecem críticas a Liliana e Marisa Susana. Acusações e palavras menos bonitas são dirigidas a estas, que se encontram sentadas em frente aos concorrentes. Os três amigos observam e fazem um "ataque" cerrado às mesmas. 

  • Secret Story
  • Há 3h e 24min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Pedro Jorge e Marisa discutem forte e feio à frente de toda a casa. Ficará o segredo em risco?
01:01

Pedro Jorge e Marisa discutem forte e feio à frente de toda a casa. Ficará o segredo em risco?

22:47 Ontem
Estão eleitos os nomeados da semana: Veja a tabela e vote para salvar
03:43

Estão eleitos os nomeados da semana: Veja a tabela e vote para salvar

22:47 Ontem
Bruno Simão grita com Leandro: «Tens vergonha de apresentar a pessoa que és»
03:46

Bruno Simão grita com Leandro: «Tens vergonha de apresentar a pessoa que és»

22:46 Ontem
Nunca antes visto: Ana sai em defesa de Liliana e Leandro e bate de frente com o outro grupo
03:24

Nunca antes visto: Ana sai em defesa de Liliana e Leandro e bate de frente com o outro grupo

22:44 Ontem
Perante as críticas a Liliana, Fábio sela o assunto com um beijo na 'cara dos inimigos'
03:24

Perante as críticas a Liliana, Fábio sela o assunto com um beijo na 'cara dos inimigos'

22:42 Ontem
«Está caladinha e para de rebaixar o outro porque sim és uma insegura»: Liliana 'rasga' Bruna
02:36

«Está caladinha e para de rebaixar o outro porque sim és uma insegura»: Liliana 'rasga' Bruna

22:30 Ontem
Mais Vídeos

Mais Vistos

Que volta de 180 graus: Afonso Leitão surge como nunca o viu. E é "chocante"

Que volta de 180 graus: Afonso Leitão surge como nunca o viu. E é "chocante"

16 nov, 19:03
Afonso Leitão na terra de Catarina Miranda: As imagens do encontro de família que estão a dar que falar

Afonso Leitão na terra de Catarina Miranda: As imagens do encontro de família que estão a dar que falar

15 set, 15:59
Marisa despe-se à frente do marido e a tensão cresce
01:59

Marisa despe-se à frente do marido e a tensão cresce

Ontem às 20:01
A Voz decide retirar todo o dinheiro da conta de Fábio. E a culpa é de Liliana
04:33

A Voz decide retirar todo o dinheiro da conta de Fábio. E a culpa é de Liliana

Ontem às 18:48
Leandro acredita saber o segredo de Pedro e Marisa. E não é só
01:03

Leandro acredita saber o segredo de Pedro e Marisa. E não é só

Ontem às 18:40
Ver Mais

Notícias

Cinco novos nomeados agitam a casa do Secret Story 9 — descubra quem está em risco

Cinco novos nomeados agitam a casa do Secret Story 9 — descubra quem está em risco

Há 2h e 13min
Cristina Ferreira partilha foto rara da infância e revela memória emocionante

Cristina Ferreira partilha foto rara da infância e revela memória emocionante

Ontem às 19:36
Novas imagens de Liliana Filipa validam rumores de separação. Este é o detalhe de que todos falam

Novas imagens de Liliana Filipa validam rumores de separação. Este é o detalhe de que todos falam

Ontem às 18:30
Polémica na gala do “SS9”: Mãe de Dylan compara Inês a Vera e a ex-concorrente responde assim

Polémica na gala do “SS9”: Mãe de Dylan compara Inês a Vera e a ex-concorrente responde assim

Ontem às 17:17
Assumido: Carolina Braga já não esconde reconciliação com o ex. E há beijo na boca e tudo

Assumido: Carolina Braga já não esconde reconciliação com o ex. E há beijo na boca e tudo

Ontem às 15:56
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única

11 nov, 22:28
Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado
05:47

Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado

9 nov, 23:00
Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno
02:29

Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno

6 nov, 08:43
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

5 nov, 17:38
Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo
02:21

Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo

4 nov, 09:48
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Cinco novos nomeados agitam a casa do Secret Story 9 — descubra quem está em risco

Cinco novos nomeados agitam a casa do Secret Story 9 — descubra quem está em risco

Há 2h e 13min
Cristina Ferreira partilha foto rara da infância e revela memória emocionante

Cristina Ferreira partilha foto rara da infância e revela memória emocionante

Ontem às 19:36
O dia de Cristina Ferreira em 10 imagens. E João Monteiro faz parte delas

O dia de Cristina Ferreira em 10 imagens. E João Monteiro faz parte delas

Ontem às 19:25
Novas imagens de Liliana Filipa validam rumores de separação. Este é o detalhe de que todos falam

Novas imagens de Liliana Filipa validam rumores de separação. Este é o detalhe de que todos falam

Ontem às 18:30
Polémica na gala do “SS9”: Mãe de Dylan compara Inês a Vera e a ex-concorrente responde assim

Polémica na gala do “SS9”: Mãe de Dylan compara Inês a Vera e a ex-concorrente responde assim

Ontem às 17:17
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis
02:03

Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis

12 nov, 11:22
Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio
04:27

Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio

12 nov, 00:55
Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa
01:13

Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa

11 nov, 23:43
Caos noturno: Veja o que aconteceu entre Leandro e Marisa Susana depois do Especial
04:35

Caos noturno: Veja o que aconteceu entre Leandro e Marisa Susana depois do Especial

11 nov, 23:00
A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única

11 nov, 22:28
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Imagem inédita: após reconciliação, Carolina Braga beija namorado na boca!

Imagem inédita: após reconciliação, Carolina Braga beija namorado na boca!

16 nov, 19:34
"Francisco Monteiro, já foste": Bárbara Parada muito cúmplice de companhia especial...

"Francisco Monteiro, já foste": Bárbara Parada muito cúmplice de companhia especial...

16 nov, 13:56
Conhecida apresentadora faz confissão sobre Vitó: "Foi visto algumas vezes em sítios desses"

Conhecida apresentadora faz confissão sobre Vitó: "Foi visto algumas vezes em sítios desses"

16 nov, 12:29
Em biquíni, Soraia Moreira posa em foto sensual e Daniel Guerreiro tem reação inusitada: "Até a bússola fica desorientada"

Em biquíni, Soraia Moreira posa em foto sensual e Daniel Guerreiro tem reação inusitada: "Até a bússola fica desorientada"

16 nov, 09:10
"Big Brother": após cinco anos, ex-concorrente muito polémico está irreconhecível... vestido de mulher!

"Big Brother": após cinco anos, ex-concorrente muito polémico está irreconhecível... vestido de mulher!

16 nov, 08:56
Ver Mais Outros Sites