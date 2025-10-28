«Onde é que tu viste maldade em mim?»: Marisa Susana indignada com opinião de Pedro Jorge

No Secret Story 9, Marisa Susana e Pedro discutiram sobre o que é ou não decente na casa. Pedro considerou-a demasiado liberal e até a acusou de maldade, deixando Marisa Susana desiludida. Depois, sem Pedro por perto, a concorrente desabafou com Leandro, confessando que lhe custa ouvir comentários assim de um suposto aliado. Leandro acrescentou que Pedro também choca com a outra Marisa.
Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:
ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18
