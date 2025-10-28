«Onde está a estratégia?»: Pedro Jorge repreende Marisa

No Secret Story 9, o clima entre Pedro e Marisa continua tenso. Pedro mostrou-se chateado por Marisa não o ter votado para chefe de limpezas e criticou a sua falta de estratégia. A discussão agravou-se quando ele a censurou por almoçar com Dylan, e ambos discordaram sobre o papel que desempenham no jogo. Pedro insinuou ainda que há concorrentes bonitas na casa, mas nunca ultrapassou limites; Marisa quis saber quem, mas ele recusou revelar.
Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:
ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18