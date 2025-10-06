Opiniões divididas: Rui elogia Pedro, mas Liliana critica reações exageradas

No Secret Story 9, Rui elogiou Pedro pela forma como tem enfrentado o jogo e pela sua postura dentro da casa. No entanto, nem todos partilham da mesma opinião. Liliana afirmou que o colega tem reações exageradas e que, por vezes, perde o controlo nas discussões, deixando claro que não se identifica com a sua maneira de estar.

