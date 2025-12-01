Os bastidores da gala ferveram como nunca: Leandro contra três?

No Última Hora do Secret Story, Durante os bastidores da gala, Leandro é atacado por Bruna, Inês e Liliana, por andar a gozar com os colegas e a fazer aquilo que tanto critica nos outros. Instala-se uma grande gritaria, Leandro admite que sairá do programa com a cara limpa e a dar um “bailinho” a todos.

Dylan foi o concorrente expulso na gala deste domingo. A gala ficou ainda marcada pela revelação do segredo de Leandro: «Fui assaltado à mão armada». Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País na linha do Ao Minuto.