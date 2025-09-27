Os dois toques entre Fábio e Liliana que não passaram despercebidos

No Secret Story 9, Liliana e Fábio estão a conversar no sofá e o concorrente aproxima-se da colega. Ambos estão muito próximos e Fábio não descola o "olhar apaixonado" da concorrente. Os concorrentes começam a imaginar ambas as suas saídas e Liliana volta a falar da sua relação lá fora. Depois, há dois toques que não passam despercebidos.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

