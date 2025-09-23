Os quatro 'alcoviteiros' partem ao 'ataque' a Leandro: «Se fosse para expulsar, ele saía já»

No Secret Story 9, Dylan, Sandro, Fábio e Bruno Simão tecem críticas em relação a uma atitude de Leandro. Hoje, durante uma dinâmica, Leandro provocou Sandro por este estar sempre a falar de Cristiano Ronaldo. Agora, os quatro "alcoviteiros" juntam-se para falar mal do concorrente. Um deles diz mesmo que pudesse "expulsava-o" já e outro diz que Leandro está a começar a "escorregar".

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

