Os Reis da Treta atacam rivais e definem estratégias: ignorar Liliana e prever expulsões

Os Reis da Treta mantêm a crítica afiada contra os adversários e Dylan sugere que o grupo passe a ignorar Liliana. Bruna acrescenta que o núcleo composto por Liliana, Fábio, Pedro e Leandro apenas se une quando encontra um alvo comum para atacar.
Na casa de banho, Liliana e Pedro condenam a forma como Bruno perdeu o controlo após o comentário sobre a filha. Já no jardim, Os Reis da Treta mostram confiança no rumo que o jogo no Secret Story 9 está a tomar. Ao mesmo tempo, na cozinha, Leandro acredita que os membros do grupo rival serão expulsos um a um.