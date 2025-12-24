Já chegámos ao whatsapp!
Pai de Liliana fala pela primeira vez da polémica em torno da filha no Secret Story

Numa reportagem especial do Extra do Secreto Story 9, os pais de Liliana abriram as portas de casa e falaram, como raramente acontece, sobre toda a polémica que tem marcado o percurso da filha no reality show. O pai da concorrente apareceu, pela primeira vez em televisão e, juntamente com a mãe, quebrou o silêncio para explicar porque nunca quiseram marcar presença nas galas.

Na conversa com Sérgio Ferreira, repórter da TVI, os pais revelam como têm vivido tudo o que se passou desde que Liliana foi pedida em casamento por Zé, na gala de estreia, até ao momento em que decidiu terminar o noivado, em direto, para assumir o amor com Fábio dentro da casa, uma decisão que surpreendeu o país e gerou grande polémica.

Uma entrevista emotiva, reveladora e sem filtros, onde os pais de Liliana deixam claro o que sentem e o que pensam realmente sobre Fábio e sobre tudo o que aconteceu no Secret Story 9.

Vote para salvar o seu concorrente preferido. E pode fazê-lo quer através das linhas telefónicas, quer através da APP do TVI reality: 

Pedro: 761 20 20 18
Leandro: 761 20 20 12
Inês: 761 20 20 10

  Secret Story
  Hoje às 00:36
Terá Liliana problemas de confiança? Inês não tem dúvidas
04:59

Terá Liliana problemas de confiança? Inês não tem dúvidas

19:32
Emoção: Filho de Isabel Figueira declara-se à mãe em direto
02:09

Emoção: Filho de Isabel Figueira declara-se à mãe em direto

18:14
Inédito: Pedro Jorge recusa-se a desejar «Feliz Natal»
01:58

Inédito: Pedro Jorge recusa-se a desejar «Feliz Natal»

18:05
Pazes: Maria e Leandro dão abraço emotivo
03:12

Pazes: Maria e Leandro dão abraço emotivo

17:49
Sem espírito natalício. Liliana deixa Marisa aos berros e não vai acreditar no motivo
03:44

Sem espírito natalício. Liliana deixa Marisa aos berros e não vai acreditar no motivo

17:45
«Tudo ao contrário»: Inês entra em despique com Leandro
04:27

«Tudo ao contrário»: Inês entra em despique com Leandro

17:39
Hoje às 11:46
5 dez, 12:56
03:54

Hoje às 00:36
Hoje às 13:18
2 out, 11:41
Há 1h e 11min
Há 2h e 34min
Há 3h e 21min
Hoje às 14:56
Hoje às 13:18
Concorrentes recebem presente dos familiares e ficam em choque com o que encontram na caixa
03:11

Concorrentes recebem presente dos familiares e ficam em choque com o que encontram na caixa

21 dez, 21:48
Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan
03:37

Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan

19 dez, 02:00
O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro

11 dez, 19:27
Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»
03:41

Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»

11 dez, 19:24
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
07:01

Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar

10 dez, 22:43
Há 1h e 11min
Há 2h e 34min
Há 3h e 21min
Hoje às 14:56
Hoje às 13:18
Cristina Ferreira abre as portas da vida privada: Isto é tudo o que faz em dia de gala do Secret Story

Cristina Ferreira abre as portas da vida privada: Isto é tudo o que faz em dia de gala do Secret Story

21 dez, 22:47
«Está solteiro?»: Amigo de Pedro faz furor em plena gala
02:58

«Está solteiro?»: Amigo de Pedro faz furor em plena gala

21 dez, 22:44
«O seu genro já foi lá a casa?»: Cristina Ferreira faz pergunta mordaz à mãe de Inês e deixa-a em choque
03:10

«O seu genro já foi lá a casa?»: Cristina Ferreira faz pergunta mordaz à mãe de Inês e deixa-a em choque

21 dez, 22:33
Como nunca o viu: Em lágrimas, Fábio recebe a sua mãe e faz declaração de amor
05:01

Como nunca o viu: Em lágrimas, Fábio recebe a sua mãe e faz declaração de amor

21 dez, 22:25
Liliana explode e deixa aviso a Fábio: «Se acabas comigo, nunca vais ficar com ninguém»
02:00

Liliana explode e deixa aviso a Fábio: «Se acabas comigo, nunca vais ficar com ninguém»

21 dez, 22:16
Bruno Savate e a filha surgem com look insólito... em frente da árvore de Natal!

Bruno Savate e a filha surgem com look insólito... em frente da árvore de Natal!

Há 3h e 11min
Na véspera de Natal, Bárbara Parada recebe rosas: saiba de quem!

Na véspera de Natal, Bárbara Parada recebe rosas: saiba de quem!

Hoje às 15:02
Soraia Moreira anuncia: "O verdadeiro milagre de Natal"

Soraia Moreira anuncia: "O verdadeiro milagre de Natal"

Hoje às 11:48
Após "olhares cúmplices", Vitó tem algo a dizer... sobre pessoa especial: "Lamento desapontar"

Após "olhares cúmplices", Vitó tem algo a dizer... sobre pessoa especial: "Lamento desapontar"

Hoje às 09:33
Nuno Eiró revela hábito relacionado com reality shows: "Gosto mesmo de o fazer"

Nuno Eiró revela hábito relacionado com reality shows: "Gosto mesmo de o fazer"

Ontem às 16:18
