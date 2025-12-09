Já chegámos ao whatsapp!
«Para dizeres aquilo, mais vale estares calada»: Pedro discute com Marisa assim que o nome Marisa Susana vem ao de cima

No Secret Story 9, Pedro Jorge foi confrontado com as imagens da discussão que teve com Marisa na noite anterior, por causa das nomeações. Depois, Marisa e Leandro ficaram a falar do concorrente no quarto e, ontem no Especial, Pedro viu tudo o que foi dito. Em conversa com Cristina Ferreira, o marido de Marisa comentou o tema e mostrou-se magoado com as palavras que ouviu da sua cara-metade. Após o Especial, Pedro confrontou a mulher. 

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14

Veja aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 9

  • Secret Story
  • Ontem às 23:03
