Para levar Pedro ao limite, Bruna e Ana Cristina colocam uma chupeta e um soutien em cima do concorrente

No Secret Story 9, Ana Cristina e Bruna estavam no quarto a picar Pedro Jorge, quando este foi levado a um limite e ordenou, aos berros, que Ana Cristina não lhe tocasse. Minutos depois, as duas concorrentes continuam a andar atrás do colega a provocá-lo. Bruna tenta também tocar em Pedro e este passa-se. Para o levarem ao limite, as duas colocam uma chupeta e um soutien em cima do concorrente. Isto acontece horas depois de Pedro terminar o casamento com Marisa.

Entraram no Secret Story juntos como um casal, mas sem ninguém poder saber disso. Ele com o segredo «a mãe dos meus filhos está na casa» e ela com o segredo «o meu marido está na casa» - que ainda não foram desvendados pelos colegas. Desde o início que Marisa e Pedro Jorge são protagonistas desta edição, mas agora não pelos melhores motivos. Após confrontos constantes e discussões inevitáveis, Pedro decidiu hoje terminar tudo com Marisa e o momento está a parar o País.

O clima de insegurança e tensão já vinha desde há algum tempo, mas foi na gala de ontem que começou o 'princípio do fim'. Marisa viu imagens de Pedro que não gostou e a animosidade entre os dois foi crescendo. Esta tarde, sem conseguir disfarçar e com algumas discussões à frente de todos - que já desconfiam que se passa algo mais entre os dois - Pedro mostrou-se cansado das atitudes de Marisa e pôs fim à relação que já dura há vários anos. «Vou pegar nas minhas coisinhas que já estão todas arrumadas e vou-me embora. Podes ter a certeza que é agora. E para mim está tudo acabado, se não estava já. Podes fazer o que tu quiseres», disse Pedro no fim de uma discussão em que virou costas a Marisa. Esta não se deixou ficar e respondeu: «Boa viagem».

Não sabemos se será definitivo ou não, sabemos apenas que esta relação está por um fio. Será que serão capazes de ultrapassar esta 'prova de fogo'?

Recorde que, durante a gala da noite anterior, Marisa não escondeu a desilusão com Pedro Jorge e confrontou-o sobre as suas atitudes recentes, num momento a sós no cubo. A concorrente ficou magoada ao saber que Pedro Jorge gastou dinheiro para almoçar com Liliana, gesto que provocou ciúmes e sentimentos de injustiça.

Marisa explicou que o casal ainda não estava habituado à intensidade de um reality show como o Secret Story 9, onde gerir emoções e ciúmes se torna ainda mais difícil, sobretudo quando não podem assumir a relação abertamente para proteger os seus segredos: «Só eu sei o que eu tenho sofrido».

