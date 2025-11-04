«Para mim, chega (...) O melhor é seguirmos caminhos diferentes»: Concorrente termina a relação?

No Secret Story 9, Liliana continua chorosa e, em conversa com Fábio, revela que não confia nele anunciando que prefere terminar a relação e jogarem separados. Fábio defende-se dizendo que foi uma mentira sem valor já que apenas a quis proteger quando escondeu que limpou a almofada que Bruno tinha sujado. Liliana mostra-se desiludida já que dormiram chateados e de manhã Fábio preferiu desabafar com as suas adversárias. Por fim, a concorrente diz-lhe que não vai continuar a dizer que ama alguém que a desilude constantemente e, por isso, passam a jogar individualmente.
