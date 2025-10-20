«Para mim isto chega entre nós os dois»: Liliana deixa Fábio desolado

No Diário do Secret Story 9, Deitados na mesma cama, Fábio tem a iniciativa de conversar com Liliana, apesar de a concorrente insistir que não quer falar e que o amigo “gozou” com a sua cara. Fábio jura que o que aconteceu entre os dois foi genuíno, mas, irredutível Liliana atira que o amigo lhe mentiu e por isso, o que existe entre os dois acabou. Fábio garante que não o fez e, apesar de pedir desculpa, Liliana diz que se sentiu usada. O concorrente sublinha que quer mesmo estar com Liliana e que gosta mesmo dela, mas a amiga confessa que não confia nele.

Fique a par de tudo o que aconteceu:

Após uma gala atribulada e durante uma noite marcada pelo grande confronto entre Vera e Dylan, que tanto está a dar que falar, Liliana e Ana protagonizaram uma forte discussão que levou a concorrente de Lousada a perder as estribeiras. Pedro Jorge viu-se obrigado a intervir e separar as suas colegas.

Liliana acabou no quarto a chorar compulsivamente e a gritar, a dizer que quer sair do programa e que está farta que tudo o que diga seja um problema. Mariana consola a colega, enquanto Fábio assiste a tudo. Para além disto, Liliana mostra-se completamente abalada com o segredo de Fábio, revelado na gala por Joana: «Já me envolvi com uma concorrente da casa»