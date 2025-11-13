«Para os outros é só sorrisos, para mim é sempre a disparar»: Pedro Jorge é implacável com a mulher

No Secret Story 9, Marisa e Pedro Jorge estão a conversar no jardim, abrigados da chuva, e Marisa lança uma nova teoria para cima da mesa: os alegados ciúmes que Marisa Susana sente em relação a Pedro. Marisa explica o porquê de sentir isso... e vai surpreendê-lo! Depois, Marisa começa a ficar ligeiramente chateada e Pedro vê-se obrigado a reagir. A meio da discussão, o foco já deixa de ser Marisa Susana e passa a ser Ana e Liliana. Marisa chega a acusar o marido de "fazer tudo por dinheiro" e Pedro reage de imediato. A concorrente ameaça, ainda, sair pela porta fora caso tivesse agora essa oportunidade. Pedro ainda se queixa que a mulher só fala com "sorrisos" para os outros, mas para ele é "sempre a disparar".

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

