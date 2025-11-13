«Para quem tem uma cabeça de amendoim... admira-me como chegaste lá tão rápido»: Leandro provoca Liliana

No Última Hora do Secret Story 9, Surge um enigma no plasma da sala e Marisa Susana pede logo que Liliana a ajude a levá-la ao confessionário já que cumpre a consequência de não poder por os pés no chão durante 24 horas. No confessionário, a as duas concorrentes acertam na palavra “milagre” e quando regressam do confessionário, o Leandro apressa-se a criticar a estranha amizade das duas concorrentes e entra em bate boca com Liliana.

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 12

PEDRO - 761 20 20 18

Veja também: É destemido e adora mistérios? Inscreva-se aqui no próximo Secret Story

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País