Pára tudo! Já sabemos quem é o concorrente que vai ser sancionado e é por causa do seu segredo

No Última Hora do Secret Story 9, Nuno Eiró anunciou que um concorrente da casa vai ser sancionado: Fábio contou a Liliana que o seu segredo envolve Vera e, por isso, vai ser sancionado.

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20

