Para ver e rever! Orquestra da Malveira dirigida por Tiago Rufino dá que falar por dois motivos distintos

No Última Hora do Secret Story - Desafio Final, depois de ter recrutado todos os colegas para a orquestra deste Desafio Final, chegou o momento do Tiago meter em prática os seus dotes enquanto maestro. O concorrente reúne os colegas no jardim e dá início ao “aquecimento”. Depois, dá início ao espetáculo musical, onde os concorrentes dão tudo para desempenhar da melhor forma a sua função. O momento tem tanto de diversão, como de catastrófico.