«Parece uma bola de ping-pong»: O mexerico sobre Ana Cristina que levou Pedro a ficar do seu lado

No Secret Story 9, a Voz avisa os concorrentes que está na hora de ler os mexericos. Raquel, a líder das limpezas, começa por ler o mexerico de Leandro sobre Ana Cristina: «A Ana Cristina não sabe de que lado está a razão. Parece uma bola de ping-pong». A concorrente visada defende-se e surpreendentemente Pedro Jorge concorda com tudo o que a colega diz.

Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARIANA – 761 20 20 15

RUI – 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que acontece na casa mais vigiada do País