«Pareces um maluco»: Bruno Simão e Sandro pegam-se e trocam farpas

No Secret Story 9, Bruno Simão e Sandro protagonizam uma troca de farpas acesa. Sandro acusa Bruno de distribuir ‘abracinhos’ a pessoas de quem antes falava mal. Bruno, por sua vez, responde dizendo que o colega está a comportar-se como uma criança e, a dado momento, chega mesmo a considerá-lo ‘maluco’.
Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:
FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20
Acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa na casa mais vigiada do País.