Patrícia Carvalho chora após nova sanção: «Custa-me a forma como fomos pintados»

No Secret Story - Desafio Final, no final da noite, a Patrícia quebra em lágrimas e desabafa com a Joana e o Cláudio. A concorrente assume estar magoada com a forma como alguns condenaram a brincadeira das sandes, acrescentando que não tem gostado da forma como o Tiago se tem referido a si. No confessionário, a Patrícia continua devastada, condenando o Tiago por a ter chamado “porca imunda”. O Tiago acaba por se juntar à conversa e assumir que errou.