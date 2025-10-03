«Peço desculpa à família da Liliana»: Francisco monteiro sem papas nas língua deixa mensagem de apoio a Zé

No Secret Story 9 – Última Hora, Francisco Monteiro, ex-concorrente e atual comentador, falou sem papas na língua sobre a polémica envolvendo Liliana. O comentador deixou uma mensagem de apoio a Zé, o noivo da concorrente.

Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

