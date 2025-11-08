Pedido de namoro à vista! Fábio mostra-se cada vez mais derretido com Liliana

No Secret Story 9, Liliana e Fábio têm uma conversa a sós, durante a qual a concorrente revela que já esteve noiva e, apesar do término, continua com vontade de casar. Fábio acompanha o desabafo e não esconde o desejo de casar com Liliana e afirma que tudo o que aconteceu entre eles foi a maior prova de amor que ela poderia lhe dar.

Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

RAQUEL – 761 20 20 22

