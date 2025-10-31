Pedido de namoro e filhos? Fábio atira para Liliana: «Só depende de ti»

No Secret Story 9, Fábio e Liliana voltaram a protagonizar um momento cúmplice, desta vez na cama, onde falaram sobre o futuro fora da casa. Entre risos e olhares ternos, o tema do namoro e até de um possível filho acabou por surgir na conversa. Fábio deixou no ar uma declaração marcante: «Só depende de ti».

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01

BRUNO – 761 20 20 04

MARIANA – 761 20 20 15

MARISA – 761 20 20 16

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

PEDRO – 761 20 20 18

