Pedido de namoro e filhos? Fábio atira para Liliana: «Só depende de ti»

No Secret Story 9, Fábio e Liliana voltaram a protagonizar um momento cúmplice, desta vez na cama, onde falaram sobre o futuro fora da casa. Entre risos e olhares ternos, o tema do namoro e até de um possível filho acabou por surgir na conversa. Fábio deixou no ar uma declaração marcante: «Só depende de ti».
Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:
ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18