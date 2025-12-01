Pedro acusa Liliana de mudar «pelos aviões e pela nomeações» e o caos instala-se: «Ressabiado!»

No Especial do Secret Story 9, os concorrentes viram imagens de Pedro e Marisa a falarem sobre Liliana e Fábio. O casal criticou o jogo dos colegas e considera que Liliana está a mudar de postura por «interesse», «pelos aviões e pelas nomeações». Liliana comentou tudo o que foi dito e voltou a entrar em despique com Pedro.

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9!